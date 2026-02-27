Fava Inps | Serve un Piano Marshall per l' Ai fondamentale per la competitività

Il rappresentante dell'Inps ha dichiarato che è necessario un Piano Marshall dedicato alla gestione dell'intelligenza artificiale, ritenuto essenziale per migliorare la competitività del settore. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione verso le innovazioni tecnologiche e le loro implicazioni. La proposta mira a indirizzare risorse e strategie specifiche per affrontare le sfide legate all'AI nel contesto nazionale.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Serve Piano Marshall sul governo dell'intelligenza artificiale. È fondamentale per la sostenibilità del sistema, per la competitività della nostra nazione, della nostra Italia e per il rilancio, il futuro dei nostri giovani, ma anche dei diversamente giovani, degli anziani e di tutta la popolazione”. Ad affermarlo è il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, in occasione dell'evento 'Ia e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità'. “Oggi è una giornata importante per perché si sta affrontando concretamente il governo della tecnologia, la tecnologia più sofisticata, più avanzata che è l'Ai”, precisa Fava. 🔗 Leggi su Iltempo.it

