Lavoro e rispetto della legalità Scatta il piano anti-caporalato Focus su agricoltura e manifatturiero

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Prefettura di Pistoia ha avviato un piano volto a contrastare il fenomeno del caporalato, con un'attenzione particolare ai settori dell'agricoltura e del manifatturiero. L’obiettivo è garantire il rispetto delle norme e promuovere condizioni di lavoro più sicure e regolari. La strategia si concentra su controlli più stringenti e sulla sensibilizzazione delle imprese, sottolineando l'importanza di mantenere alta l’attenzione sull’applicazione della legalità nel lavoro.

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PISTOIA Il lavoro in primo piano. Così come la sicurezza e il rispetto della legalità. La Prefettura di Pistoia non ha dubbi: non possono essere fatti sconti e l’argomento deve essere prioritario per tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati dal tema. Così, uno scambio di conoscenze e valutazioni sulle dinamiche del lavoro sul territorio è stato l’oggetto di una riunione svoltasi ieri in Prefettura nell’ambito di una delle sezioni nelle quali si articola la Conferenza provinciale permanente delle pubbliche amministrazioni. Obiettivo: "intercettare tempestivamente i fenomeni di illegalità e sfruttamento e le nuove forme attraverso le quali essi si possono manifestare".🔗 Leggi su Lanazione.it

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