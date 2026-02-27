Un Osservatorio sul lavoro in agricoltura per il contrasto al caporalato

È stato istituito un Osservatorio regionale dedicato al lavoro in agricoltura con l’obiettivo di contrastare il caporalato, un fenomeno che riguarda anche il territorio della provincia di Latina. L’iniziativa coinvolge enti e istituzioni locali per monitorare e analizzare la situazione. La creazione di questa piattaforma mira a raccogliere dati e promuovere interventi specifici contro le pratiche abusive nel settore agricolo.

Un Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura per contrarre il caporalato, un fenomeno tristemente diffuso (troppo) anche nel territorio della provincia di Latina. Su questo è al lavoro la Regione che ha definito i due avvisi pubblici propedeutici alla costituzione dell’organismo, in attuazione della legge regionale 182019. A darne notizia l’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e Merito e all’Urbanistica, Giuseppe Schiboni. Il primo dei due avvisi, pubblicato ieri sul Burl, riguarda l'individuazione delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni datoriali regionali più rappresentative a livello nazionale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immigrazione e integrazione, il punto in Prefettura: servizi, lavoro e contrasto al caporalatoInclusione, accesso ai servizi e contrasto allo sfruttamento lavorativo sono stati al centro della riunione del Consiglio territoriale...

Contrasto al caporalato, un protocollo d'intesa che vede firmataria anche la procuraÈ stato firmato questo pomeriggio, presso la Prefettura di Brindisi, il Protocollo d’intesa per il potenziamento delle attività di prevenzione e...

Insediato oggi l’Osservatorio regionale sullo sfruttamento lavorativo in Sardegna.

