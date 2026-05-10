Focus sull’Agricoltura | a Brindisi confronto su filiera agroalimentare sviluppo e lavoro
Martedì 13 maggio alle 9 si svolge nel Salone della Provincia di Brindisi un evento dedicato all’agricoltura pugliese, organizzato da Flai Cgil Brindisi e Alpaa Puglia. La giornata prevede un approfondimento sulla filiera agroalimentare, con focus su innovazione, diritti dei lavoratori, sostenibilità e valorizzazione del territorio. L’iniziativa mira a discutere le sfide e le opportunità del settore agricolo locale, coinvolgendo rappresentanti delle organizzazioni promotrici.
BRINDISI - Flai Cgil Brindisi e Alpaa Puglia promuovono una giornata di approfondimento dedicata al futuro dell’agricoltura pugliese tra innovazione, diritti, sostenibilità e valorizzazione del territorioSi terrà martedì 13 maggio alle 9, nel Salone della Provincia di Brindisi in via De Leo 3.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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