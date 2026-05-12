Lavoro Confeuro | Dolore per strage braccianti a Chioggia investire di più su sicurezza

Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei, ha espresso dolore per l’incidente che ha coinvolto nove persone a Chioggia, provocando la morte di tre braccianti. La notizia ha suscitato preoccupazione sulla sicurezza sul lavoro nelle zone agricole, portando a richieste di investimenti maggiori in misure di protezione per i lavoratori. La comunità locale e le famiglie delle vittime sono rimaste sconvolte dall’accaduto.

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