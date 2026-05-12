Lavoro Confeuro | Dolore per strage braccianti a Chioggia investire di più su sicurezza

Da veneziatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei, ha espresso dolore per l’incidente che ha coinvolto nove persone a Chioggia, provocando la morte di tre braccianti. La notizia ha suscitato preoccupazione sulla sicurezza sul lavoro nelle zone agricole, portando a richieste di investimenti maggiori in misure di protezione per i lavoratori. La comunità locale e le famiglie delle vittime sono rimaste sconvolte dall’accaduto.

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“Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei, intende esprimere il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla comunità marocchina e alle famiglie delle tre vittime del tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi nel comune di Chioggia, dove un minivan con a bordo nove.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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