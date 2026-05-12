Chioggia Confeuro | cordoglio e appello sulla sicurezza agricola
A Chioggia, tre braccianti sono deceduti in un incidente sul lavoro. La Confeuro esprime cordoglio e ha chiesto chiarimenti sull’accaduto, chiedendo controlli più severi e maggiori tutele per chi lavora nel settore agricolo. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’importanza di verifiche più rigorose e sulla tutela dei lavoratori in un settore spesso caratterizzato da condizioni di rischio.
Tre braccianti morti in un incidente: la Confederazione chiede verità, controlli e maggiori tutele per i lavoratori agricoli. “ Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei, intende esprimere il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla comunità marocchina e alle famiglie delle tre vittime del tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi nel comune di Chioggia, dove un minivan con a bordo nove lavoratori stranieri è finito in un canale, causando la morte di tre braccianti agricoli. Si tratta di una tragedia che colpisce profondamente il mondo agricolo e l’intero Paese – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro -.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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