Chioggia Confeuro | cordoglio e appello sulla sicurezza agricola

A Chioggia, tre braccianti sono deceduti in un incidente sul lavoro. La Confeuro esprime cordoglio e ha chiesto chiarimenti sull’accaduto, chiedendo controlli più severi e maggiori tutele per chi lavora nel settore agricolo. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’importanza di verifiche più rigorose e sulla tutela dei lavoratori in un settore spesso caratterizzato da condizioni di rischio.

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Tre braccianti morti in un incidente: la Confederazione chiede verità, controlli e maggiori tutele per i lavoratori agricoli. “ Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei, intende esprimere il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla comunità marocchina e alle famiglie delle tre vittime del tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi nel comune di Chioggia, dove un minivan con a bordo nove lavoratori stranieri è finito in un canale, causando la morte di tre braccianti agricoli. Si tratta di una tragedia che colpisce profondamente il mondo agricolo e l’intero Paese – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro -.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Chioggia, Confeuro: cordoglio e appello sulla sicurezza agricola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paupisi, sicurezza sulla SP 107: l’appello di Forza Italia“Come Forza Italia Paupisi condividiamo pienamente l’allarme lanciato dal sindaco Salvatore Coletta sulla pericolosità della SP 107. Napoli, appello sulla sicurezza urbana: Condizione essenziale per crescita e turismoEnrico Ditto, imprenditore napoletano di riferimento nel settore dell’ospitalità, torna a farsi sentire con una presa di posizione netta e senza...