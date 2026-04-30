A partire da lunedì 4 maggio, i treni sulla linea S4 che collega Seveso a Milano saranno ridotti della metà, a causa di interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. I pendolari che utilizzano questa tratta dovranno affrontare circa otto mesi di disagi, con un calo significativo delle corse disponibili rispetto alla normale frequenza. I lavori, iniziati dopo il ponte del Primo maggio, sono destinati a durare fino alla fine dell’anno.

Seveso (Monza e Brianza) – Dopo il ponte del Primo maggio il rientro al sarà lavoro più difficile per migliaia di pendolari che prendono il treno a Seveso e nelle altre stazioni della linea S4: si prospettano otto mesi di disagi per i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Da lunedì prossimo, nei giorni feriali escluso il sabato, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 17 i treni della linea S4 Camnago-Milano Bovisa-Milano Cadorna sono effettuati tra Palazzolo Milanese e Milano Cadorna. Tra Palazzolo Milanese e Seveso sarà possibile utilizzare i treni della linea S2 Seveso-Milano Passante-Milano Rogoredo. Tra Seveso e Camnago-Lentate il servizio sarà svolto con bus sostitutivi che garantiranno interscambio con i treni della linea S2 Seveso-Milano Passante-Milano Rogoredo e S11 Chiasso-Como-Milano-Rho.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I lavori al nodo ferroviario di Seveso: treni dimezzati da lunedì 4 maggio: 8 mesi di disagi per i pendolari

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