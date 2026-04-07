Linea Adriatica interrotta per una frana | stop ai treni disagi e ritardi sulla Pescara-Bari

Dalle 12.30, i treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia sono stati sospesi nel tratto tra Montenero e Termoli, a causa di una frana in località Petacciato. La circolazione ferroviaria è ancora interrotta, causando disagi e ritardi per i viaggiatori che devono attraversare questa tratta. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Interruzione dalle 12.30: tecnici e geologi al lavoro, treni deviati. In corso la riprogrammazione della circolazione Circolazione ferroviaria sospesa dalle 12.30 sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia, nel tratto compreso tra Montenero e Termoli, a causa di un movimento franoso in località Petacciato. Lo stop sta causando disagi ai collegamenti tra Abruzzo, Molise e Puglia. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete ferroviaria italiana per le prime verifiche. Atteso anche l’arrivo dei geologi, che dovranno monitorare la situazione e valutare l’evoluzione della frana. Nel frattempo è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con deviazioni dei treni lungo il percorso alternativo via Caserta-Foggia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Incendio a ridosso dei binari, disagi sulla linea adriatica: ritardi e cancellazioni nei treni da e per BariPesanti disagi si registrano oggi sulla linea ferroviaria adriatica, con ripercussioni anche sui treni in arrivo e in partenza da Bari, interessati...

Stop ai treni sulla linea Bari-Taranto, già i primi disagi per i pendolari: «Bus in ritardo»Da oggi al 28 febbraio sono sospesi i treni regionali sulla tratta Bari-Taranto e ci sono stati già i primi disagi con i bus sostitutivi in ritardo...

Temi più discussi: In ripresa la circolazione dei treni lungo la linea adriatica dopo l'allagamento; I binari restano allagati, ancora sospesa la circolazione dei treni lungo la ferrovia adriatica; Esonda fiume Osento in Abruzzo: interrotta la ferrovia. Disagi per i treni da Milano e Venezia a Lecce e Taranto; Maltempo e treni fermi: ripresa la circolazione Foggia-Caserta, anche sulla linea Adriatica.

Linea ferroviaria Adriatica interrotta per maltempo: circa 800 viaggiatori invadono la stazione di PescaraTanti quelli che non hanno potuto proseguire dopo che l’Osento, straripando, ha invaso i binari nel tratto Vasto-Fossacesia. Rfi ha messo loro a disposizione dei pullman, consentendo loro di raggiunge ... ilpescara.it

Maltempo: circolazione ripresa sulla linea Foggia-Caserta. Sospesa sulla linea adriatica per esondazione fiumeLa circolazione ferroviaria tra Foggia e Caserta è ripresa nella tarda serata di ieri dopo l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che hanno ripristinato la funzionalità della linea dopo ... manfredonianews.it

Abruzzo, lavori sulla linea adriatica: modifiche a Frecce, Intercity e Regionali fino a giugno x.com

Maltempo, linea ferroviaria adriatica nel caos, cancellazioni e ritardi fino a 4 ore - facebook.com facebook