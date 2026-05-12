Lavori in ritardo L’opposizione | ’Fondi a rischio?’

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore ai lavori pubblici ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici e a un rappresentante dell’opposizione. La visita ha riguardato alcuni cantieri attivi nel territorio di Altopascio, dove si sono riscontrati ritardi nei lavori. L’opposizione ha espresso preoccupazione riguardo ai fondi destinati ai progetti, chiedendo chiarimenti sulla possibile conseguenza dei ritardi. La verifica si è svolta alla presenza anche di un esponente della Lega.

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Sopralluogo dell’assessore Francesco Mastromei, con i tecnici e con l’esponente dell’opposizione Simone Marconi, Lega, sui cantieri aperti nel territorio di Altopascio. C’è preoccupazione per le scadenze imminenti legate alle risorse erogate con PNRR. "La situazione è preoccupante – dichiara Marconi – dopo "solo" 14 mesi dalla mia richiesta, si è tenuto il sopralluogo nei cantieri pubblici. Abbiamo potuto costatare il reale stato di avanzamento dei lavori: il cantiere di Spianate è ufficialmente terminato seppur con delle modifiche al progetto iniziale in quanto il parco adiacente l’immobile non è stato realizzato e ritengo che, proprio per la destinazione d’uso del piano terra, quello spazio sarebbe stato un valore aggiunto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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