Lavori in ritardo L’opposizione | ’Fondi a rischio?’

L’assessore ai lavori pubblici ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici e a un rappresentante dell’opposizione. La visita ha riguardato alcuni cantieri attivi nel territorio di Altopascio, dove si sono riscontrati ritardi nei lavori. L’opposizione ha espresso preoccupazione riguardo ai fondi destinati ai progetti, chiedendo chiarimenti sulla possibile conseguenza dei ritardi. La verifica si è svolta alla presenza anche di un esponente della Lega.

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