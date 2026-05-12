Lavori in piazza sospesi | si attende l' ok della Soprintendenza

Lavori in piazza De Michele a Cesa sono temporaneamente sospesi in attesa dell’approvazione della Soprintendenza dei Beni Culturali di Caserta. Questa mattina, il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ha incontrato alcuni tecnici e i rappresentanti dell’ente culturale per discutere lo stato degli interventi. La decisione di fermare temporaneamente i lavori è stata presa in attesa del via libera ufficiale da parte della Soprintendenza.

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