Lavori in piazza sospesi | si attende l' ok della Soprintendenza
Lavori in piazza De Michele a Cesa sono temporaneamente sospesi in attesa dell’approvazione della Soprintendenza dei Beni Culturali di Caserta. Questa mattina, il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ha incontrato alcuni tecnici e i rappresentanti dell’ente culturale per discutere lo stato degli interventi. La decisione di fermare temporaneamente i lavori è stata presa in attesa del via libera ufficiale da parte della Soprintendenza.
Novità per i lavori in piazza De Michele a Cesa. Questa mattina (12 maggio) il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, l'architetto Giacomo Petracca, insieme ad alcune figure tecniche, ha avuto un incontro con i responsabili degli uffici della Soprintendenza dei Beni Culturali di Caserta in.🔗 Leggi su Casertanews.it
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