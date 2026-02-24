Vomero via Girolamo Santacroce rifatta con asfalto | ok della Soprintendenza Lavori entro Natale
La Soprintendenza ha approvato i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Girolamo Santacroce, nel Vomero. La strada, molto frequentata e con viste panoramiche, sarà migliorata prima di Natale. I lavori riguardano il rinnovamento del manto stradale per garantire maggiore sicurezza e comfort ai pedoni e ai veicoli. La decisione arriva dopo una serie di valutazioni sulla compatibilità con il patrimonio storico. La riqualificazione è ormai prossima.
