Riqualificazione di piazza Stamira per il sì definitivo si attende il parere della Soprintenza

Il Rotary Club Ancona Conero ha deciso di sostenere il Comune nella riqualificazione di piazza Stamira, dopo aver approvato il progetto “La bella Ancona”. La causa principale è il bisogno di migliorare gli spazi pubblici e valorizzare la zona. Ora, il passo successivo dipende dal parere della Soprintendenza, che deve confermare il progetto prima di avviare i lavori. La decisione finale arriverà a breve, mentre i residenti attendono con interesse.

L'ente ha infatti già bocciato una prima volta il progetto realizzato dal Rotary Club Ancona Conero. L'assessore Stefano Tombolini: «Pensiamo a un percorso pedonale protetto fino a corso Mazzini» ANCONA – Anche piazza Stamira si appresta a essere riqualificata grazie all’aiuto che il Rotary Club Ancona Conero ha deciso di fornire al Comune attraverso il progetto “La bella Ancona”. Una condizione nota a tutti gli anconetani, intervallata soltanto, negli ultimi tre Natali, dalla presenza nella piazza del villaggio di Babbo Natale e qualche altra attrazione. Insomma, l’opera serve eccome. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

