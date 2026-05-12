Lavori Fs nuovi tagli in estate A Bergamo 5 giorni senza corse per Milano
Durante l’estate, i lavori sulle ferrovie comporteranno nuovi disagi per i pendolari. Tra luglio e agosto saranno programmati autobus sostitutivi a causa di cantieri, con alcune tratte che resteranno senza treni per diversi giorni. In particolare, a Bergamo ci saranno cinque giorni senza corse tra la città e Milano, mentre altre soppressioni interesseranno le tratte tra Ponte San Pietro e Calolzio e tra Treviglio e Pioltello.
I DISAGI. Previsti autobus sostitutivi a causa dei cantieri tra luglio e agosto. Soppressioni anche tra Ponte San Pietro e Calolzio e tra Treviglio e Pioltello. L’estate porterà con sé nuovi disagi per chi viaggia in treno tra Bergamo e il resto della Lombardia. Nei mesi di luglio e agosto diverse linee ferroviarie saranno interessate da lavori di manutenzione e potenziamento programmati da Rfi e Ferrovienord, con sospensioni del servizio, riduzioni delle corse e autobus sostitutivi. Interventi necessari, spiegano i gestori della rete, per modernizzare le infrastrutture e migliorare la circolazione ferroviaria, ma che inevitabilmente peseranno sui pendolari e sui viaggiatori bergamaschi già alle prese da tempo con cantieri e limitazioni.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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