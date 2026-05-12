Lavori Fs nuovi tagli in estate A Bergamo 5 giorni senza corse per Milano

Durante l’estate, i lavori sulle ferrovie comporteranno nuovi disagi per i pendolari. Tra luglio e agosto saranno programmati autobus sostitutivi a causa di cantieri, con alcune tratte che resteranno senza treni per diversi giorni. In particolare, a Bergamo ci saranno cinque giorni senza corse tra la città e Milano, mentre altre soppressioni interesseranno le tratte tra Ponte San Pietro e Calolzio e tra Treviglio e Pioltello.

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