Traghetti estate a rischio in Toscana Gli addetti ai lavori | Costi in aumento e meno corse

Con l’arrivo della stagione estiva, gli operatori dei traghetti in Toscana segnalano un aumento dei costi e una riduzione delle corse programmate. Le tratte che collegano Livorno e Piombino con la Sardegna e le isole dell’arcipelago toscano sono al centro di preoccupazioni legate a possibili disservizi. La situazione riguarda soprattutto le rotte più utilizzate dai turisti e dai residenti, con un impatto che si fa sentire sulla mobilità estiva.

Livorno, 17 aprile 2026 – Con l’avvicinarsi dell’estate cresce la preoccupazione per il futuro dei collegamenti marittimi da Livorno e Piombino verso la Sardegna e le isole dell’arcipelago toscano. Il forte aumento del costo del carburante, legato alla crisi internazionale e alle tensioni nell’area di Hormuz, rischia infatti di pesare su prezzi e frequenza delle corse proprio nei mesi centrali della stagione turistica. Un'immagine di repertorio del porto di Livorno Per il momento non si profila uno stop dei traghetti, ma gli operatori del settore parlano apertamente di rincari dei biglietti e possibili riduzioni del servizio nelle fasce meno richieste.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Traghetti, estate a rischio in Toscana. Gli addetti ai lavori: “Costi in aumento e meno corse” Notizie correlate Leggi anche: Caro-traghetti e navi estate 2026: rischio prezzi in aumento e meno collegamenti La bella provocazione di Aronofsky: una serie fatta con l’Ai che spacca gli addetti ai lavoriIl monitoraggio delle politiche culturali è in Italia un’attività non agevole, anche perché i quotidiani “mainstream” continuano a privilegiare il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Non solo aerei: la crisi carburante mette a rischio anche i traghetti; Caro carburante, dopo gli aerei a rischio anche i traghetti: cosa sappiamo; Caro-traghetti e navi estate 2026: rischio prezzi in aumento e meno collegamenti; Non solo aerei, il problema carburanti riguarda anche i traghetti. Riusciremo a partire quest'estate?. Caro carburante, dopo gli aerei a rischio anche i traghetti: cosa sappiamoLa crisi all'orizzonte del settore aereo potrebbe essere seguita da un'altra, di pari livello, del settore marittimo. Secondo gli armatori, il caro-carburanti rischia di essere deleterio anche per nav ... tg24.sky.it Caro-traghetti e navi estate 2026: rischio prezzi in aumento e meno collegamentiDopo il caro-voli, il boom del carburante spinto dalla crisi in Medio Oriente colpisce anche navi e traghetti: in arrivo rincari, ritardi e tagli sulle tratte per Sicilia, Sardegna e Corsica ... panorama.it Con i traghetti elettrici “volanti”, innovazione e sostenibilità viaggiano finalmente nella stessa direzione. #PulseeLuceeGas #PulseeEnergy #EnergiaGiusta #EvolviLaTuaEnergia #LuceeGas #EnergiaSostenibile - facebook.com facebook Biglietti cari e meno navi. Anche i traghetti in crisi: “Serve aiuto dal governo” x.com