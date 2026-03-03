Riccione nuovi marciapiedi e asfalti in zona Abissinia | entro l’estate il completamento dei lavori

Lunedì 2 marzo è iniziato un intervento di riqualificazione nel quartiere Abissinia di Riccione, con la posa di nuovi marciapiedi e asfalti. I lavori coinvolgono diverse strade della zona e sono previsti per essere completati entro l’estate. La ristrutturazione mira a migliorare le condizioni della viabilità e la sicurezza dei pedoni nel quartiere.

È stato avviato ieri mattina, lunedì 2 marzo, un importante intervento di riqualificazione nel quartiere Abissinia di Riccione. I lavori, che termineranno entro l'inizio della stagione estiva, puntano a migliorare il decoro urbano del quartiere e la viabilità urbana oltre a garantire maggiore sicurezza. L'intervento comporterà un investimento complessivo di 640.000 euro