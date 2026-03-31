A Milano si sta realizzando una struttura dedicata all'hockey su ghiaccio, con i lavori previsti per maggio. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per gli appassionati, mantenendo vivo l’interesse per lo sport e l’eredità olimpica. La realizzazione di questa “casa del ghiaccio” segna un passo importante nel progetto di sviluppo sportivo in città.

“A Milano sarà finalmente una casa per i tanti appassionati del ghiaccio. Non vogliamo assolutamente che la fiamma olimpica si possa spegnere. Ci sarà questo impianto presso il quartiere fieristico di Rho e Pero e finalmente tutti gli appassionati potranno andare a pattinare, auspichiamo anche di poter avere una squadra di hockey visto che Milano ha vinto 32 titoli nazionali nella propria storia”. Lo ha detto Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano a margine della presentazione della Milan Ice Fiera Arena. “L’impianto temporaneo sarà localizzato all’ingresso della Porta Sud di fronte al centro servizi a soli dieci minuti di percorrenza a piedi dalla metropolitana e dalla stazione della ferrovia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hockey, Bozzetti: "La ‘casa del ghiaccio’ in Fiera prende forma, a maggio al via i lavori"

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