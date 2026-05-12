Lavoratori della sanità umbra storica vittoria al Tribunale di Perugia | 12 dipendenti risarciti fino a 7mila euro

Al Tribunale di Perugia è stata riconosciuta una sentenza che ha portato al risarcimento di tredici dipendenti del settore sanitario locale, con importi che arrivano fino a sette mila euro. La decisione riguarda una causa intentata per questioni legate ai diritti dei lavoratori, e rappresenta un risultato significativo nel percorso di tutela delle condizioni lavorative nel settore sanitario regionale. La vicenda si inserisce in un quadro di azioni legali portate avanti negli ultimi mesi.

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Un’altra importante vittoria legale segna il percorso di tutela dei diritti dei lavoratori della sanità umbra. Il Tribunale di Perugia ha riconosciuto a 12 dipendenti dell'Azienda ospedaliera di Perugia il diritto alla pausa e fruizione della mensa e al risarcimento sostitutivo per i turni di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pensioni dipendenti pubblici, tagli fino a 6.100 euro l’anno, 700mila lavoratori coinvoltiLa revisione delle aliquote di rendimento pensionistico, per una retribuzione annua di 30 mila euro produce un taglio annuo da circa 927 euro (per... Studio Cgil: pensioni dipendenti pubblici, tagli fino a 6.100 euro l’anno, 700mila lavoratori coinvoltiLa revisione delle aliquote di rendimento pensionistico, per una retribuzione annua di 30 mila euro produce un taglio annuo da circa 927 euro (per... Argomenti più discussi: Se i conti della sanità sono davvero risanati, la Regione abbassi subito le tasse; Uil e il Patto per l’Umbria. Lavoro, sanità, giovani; Squarta, Proietti proceda immediatamente alla riduzione della pressione fiscale; Busitalia Umbria: ancora una volta la RSU viene espropriata del proprio ruolo dai soliti portaborse aziendali. Due anni di slogan, zero risultati. Vendete fumo per coprire il fallimento totale. • Salari al palo e carovita record. • Sanità pubblica smantellata. • Solo decreti distrazione per nascondere il nulla cosmico. Mentre fate i bulli con i post, l'Italia è al macero. #Bugiard x.com Se i conti della sanità sono davvero risanati, la Regione abbassi subito le tasseMarco Squarta contro la governatrice dell'Umbria. Se davvero i conti della sanità umbra sono stati risanati, come dichiarato dalla presidente Stefania Proietti, allora la giunta regionale dimostri co ... perugiatoday.it