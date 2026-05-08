Studio Cgil | pensioni dipendenti pubblici tagli fino a 6.100 euro l’anno 700mila lavoratori coinvolti

La Cgil ha pubblicato uno studio che analizza l’effetto della legge di Bilancio 2024 sulle pensioni dei dipendenti pubblici. Secondo l’analisi, circa 700.000 lavoratori saranno interessati da riduzioni nell’importo delle pensioni, con tagli che possono arrivare fino a 6.100 euro all’anno. La revisione delle norme sul sistema pensionistico ha portato a queste variazioni, secondo quanto rilevato dall’organizzazione.

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La revisione delle aliquote di rendimento pensionistico, per una retribuzione annua di 30 mila euro produce un taglio annuo da circa 927 euro (per chi ha iniziato la contribuzione dal 1983) fino a oltre 6.100 euro annui nei casi più penalizzati (per i lavoratori con inizio contribuzione nel 1994). L’osservatorio previdenza della Cgil ha analizzato l’impatto della legge di Bilancio 2024 che ha modificato in modo significativo la determinazione della quota retributiva delle pensioni per i dipendenti pubblici iscritti a quattro casse di previdenza: per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 2024 riguarda le quote retributive degli...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Studio Cgil: pensioni dipendenti pubblici, tagli fino a 6.100 euro l’anno, 700mila lavoratori coinvolti Notizie correlate Pensioni dipendenti pubblici, tagli fino a 6.100 euro l’anno, 700mila lavoratori coinvoltiLa revisione delle aliquote di rendimento pensionistico, per una retribuzione annua di 30 mila euro produce un taglio annuo da circa 927 euro (per... Pensioni aprile 2026, tagli fino a 1.000 euro per recuperi: chi è interessato dal taglioQuello che molti pensionati vedranno nel cedolino di aprile 2026 non è un nuovo intervento del governo sulle pensioni e nemmeno un ricalcolo... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Sciopero Istituti tecnici il 7 maggio, FLC CGIL: Fermiamo una riforma che taglia ore e futuro. Pensioni pubbliche, fino a 49 anni di lavoro per evitare tagli da 274 mila euroLa denuncia Fp Cgil. Con la stretta sulle aliquote, le finestre più lunghe e la speranza di vita medici, insegnanti, ufficiali giudiziari e dipendenti degli ... repubblica.it Allarme Cgil: pensioni pubbliche sotto attacco, così si arriverà a lavorare 48 anniCon le nuove aliquote di rivalutazione perdite cumulate per decine di migliaia di euro a danno di oltre 700 mila lavoratori. In 20 anni tagli per 32 miliardi ... msn.com