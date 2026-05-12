L’Avana soffoca | la crisi del carburante blocca i rifiuti in città

A L’Avana la mancanza di carburante sta creando forti disagi, con le strade occupate dai rifiuti accumulati per le vie della città. La scarsità di petrolio ha impedito il funzionamento dei mezzi di raccolta, determinando un accumulo di spazzatura che i residenti sono costretti a bruciare in strada. La situazione sta influendo sulla qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini, che vivono in ambienti sempre più insalubri.

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