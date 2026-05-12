L’Avana soffoca | la crisi del carburante blocca i rifiuti in città
A L’Avana la mancanza di carburante sta creando forti disagi, con le strade occupate dai rifiuti accumulati per le vie della città. La scarsità di petrolio ha impedito il funzionamento dei mezzi di raccolta, determinando un accumulo di spazzatura che i residenti sono costretti a bruciare in strada. La situazione sta influendo sulla qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini, che vivono in ambienti sempre più insalubri.
? Punti chiave Come influisce la mancanza di petrolio sulla salute dei residenti?. Perché i cittadini sono costretti a bruciare i rifiuti in strada?. Quali fattori politici impediscono il ripristino della raccolta differenziata?. Chi sta monitorando l'aggravarsi della crisi igienica nei quartieri?.? In Breve L'operatore Umberto dell'associazione AICEC segnala un peggioramento drastico rispetto agli anni passati.. La crisi energetica deriva dalla riduzione degli aiuti storici provenienti dal Venezuela.. I residenti bruciano i rifiuti in strada per liberare spazi o cumuli accumulati.. L'assenza di carburante favorisce la proliferazione di mosche e topi nei quartieri.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Cuba, la mancanza di carburante ferma la raccolta rifiuti a L’Avana: la capitale invasa da spazzatura, topi e cattivo odoreNegli ultimi anni la gestione dei rifiuti nella capitale cubana si è progressivamente deteriorata fino a diventare una delle criticità più visibili...
Voli in Sardegna a rischio: crisi carburante blocca gli aeroporti? Cosa sapere Aeroitalia segnala scorte di carburante sufficienti per i voli in Sardegna solo fino a maggio.