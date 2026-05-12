Cuba la mancanza di carburante ferma la raccolta rifiuti a L’Avana | la capitale invasa da spazzatura topi e cattivo odore

A L’Avana, la mancanza di carburante ha impedito la raccolta dei rifiuti, portando a un accumulo di immondizia in alcune zone della città. La situazione ha causato un aumento di topi e cattivi odori, peggiorando le condizioni di alcuni quartieri. La crisi legata alle forniture di carburante si è riflessa sulla gestione dei rifiuti, che negli ultimi anni si è fatta sempre più problematica.

Negli ultimi anni la gestione dei rifiuti nella capitale cubana si è progressivamente deteriorata fino a diventare una delle criticità più visibili nella città. A L’Avana, l’accumulo di immondizia nelle strade è ormai parte del paesaggio quotidiano, la raccolta, quando avviene, non riesce a tenere il passo con la produzione quotidiana di rifiuti, e in molte zone il servizio risulta fortemente ridotto rispetto agli standard precedenti. «La situazione rifiuti all’Avana è sempre stata critica da un po’ di anni e adesso, con il blocco sul petrolio e sul combustibile, è peggiorata», racconta Umberto Cerutti che a Cuba lavora per l’associazione AICEC.🔗 Leggi su Open.online

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