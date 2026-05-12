Cuba la mancanza di carburante ferma la raccolta rifiuti a L’Avana | la capitale invasa da spazzatura topi e cattivo odore

Da open.online 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A L’Avana, la mancanza di carburante ha impedito la raccolta dei rifiuti, portando a un accumulo di immondizia in alcune zone della città. La situazione ha causato un aumento di topi e cattivi odori, peggiorando le condizioni di alcuni quartieri. La crisi legata alle forniture di carburante si è riflessa sulla gestione dei rifiuti, che negli ultimi anni si è fatta sempre più problematica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Negli ultimi anni la gestione dei rifiuti nella capitale cubana si è progressivamente deteriorata fino a diventare una delle criticità più visibili nella città. A L’Avana, l’accumulo di immondizia nelle strade è ormai parte del paesaggio quotidiano, la raccolta, quando avviene, non riesce a tenere il passo con la produzione quotidiana di rifiuti, e in molte zone il servizio risulta fortemente ridotto rispetto agli standard precedenti. «La situazione rifiuti all’Avana è sempre stata critica da un po’ di anni e adesso, con il blocco sul petrolio e sul combustibile, è peggiorata», racconta Umberto Cerutti che a Cuba lavora per l’associazione AICEC.🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

La città invasa da un odore nauseabondo, gli specialisti individuano la causa: "Non è nocivo per la salute"Un odore acre, persistente, descritto da molti come simile a “pesce in putrefazione”.

La svolta di Pieve Emanuele sui rifiuti. Raccolta differenziata ferma al 49%Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera che affida ad Aemme Linea Ambiente, società partecipata di Cap Holding, la gestione della raccolta...

Argomenti più discussi: Cuba, la mancanza di carburante ferma la raccolta rifiuti a L'Avana: la capitale invasa da spazzatura, topi e cattivo odore; Cuba torna nel mirino di Trump; Il paradosso cubano: eccellenza scientifica e crisi umanitaria; Cuba, la crisi umanitaria silenziosa: quando la sanità collassa tra blackout, rifiuti e carenza di medicinali.

cuba la mancanza diIniziativa umanitaria dell’Ue a Cuba. C’è anche Biagianti: Stop embargoAnche Siena ha in qualche modo preso parte al secondo ’European Convoy to Cuba’, la missione internazionale di ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web