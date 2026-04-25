Voli in Sardegna a rischio | crisi carburante blocca gli aeroporti

Aeroitalia ha comunicato che le scorte di carburante negli aeroporti sardi sono sufficienti solo fino a maggio, mettendo a rischio alcuni voli programmati. La questione riguarda la disponibilità di carburante necessario per il funzionamento degli aerei, che potrebbe causare cancellazioni o riprogrammazioni delle rotte. La situazione ha generato preoccupazione tra i passeggeri in partenza e gli operatori aeroportuali, mentre si cerca una soluzione immediata.

? Cosa sapere Aeroitalia segnala scorte di carburante sufficienti per i voli in Sardegna solo fino a maggio.. La crisi di approvvigionamento impone la revisione dei budget aziendali per l'anno 2026.. Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, ha tracciato un quadro di forte instabilità per il settore del trasporto aereo, segnalando che le riserve attuali di carburante permetteranno di mantenere i voli solo fino alla fine di maggio. Mentre le strade dei nostri borghi si preparano al risveglio primaverile e le botteghe iniziano a pianificare la stagione, una nube grigia si staglia sopra gli aeroporti che collegano l’isola. Non è solo una questione di numeri nei bilanci, ma di un filo invisibile che lega chi viaggia a chi, con fatica, gestisce le scorte energetiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voli in Sardegna a rischio: crisi carburante blocca gli aeroporti Sardegna, con Hormuz chiuso aumentano i prezzi dei voli: e l'isola rischia l'isolamento estivo Notizie correlate Iran, crisi carburante: restrizioni in 4 aeroporti italiani. A rischio i voli estiviA causa dello choc finanziario provocato dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, per via della guerra in Iran, negli aeroporti di Bologna, Milano... Carburante a rischio per i voli, al via restrizioni in 4 aeroporti italiani(Adnkronos) – Al via le prime restrizioni oggi sabato 4 aprile in 4 aeroporti italiani a causa della crisi dei carburanti legata alla guerra in Iran. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nebbia in Sardegna, quattro voli Ryanair dirottati tra Cagliari, Alghero e Olbia; Carburante aerei: Continuità garantita, c’è l’impegno della Saras. Ma è allarme per il turismo: A maggio le prime cancellazioni; Sardegna negli Stati Uniti, missione a New York per spingere il turismo: al via il volo diretto da Olbia; Aeroitalia, Intrieri: Nessuna criticità per la Sardegna, continuità garantita. Caro carburante per i voli, Silvio Lai: Rischio reale per la Sardegna, il Governo minimizzaCaro carburante per i voli, Silvio Lai: Rischio reale per la Sardegna, il Governo minimizza - Politica - sardiniapost ... sardiniapost.it Ryanair, quattro voli dirottati in Sardegna causa nebbia: ritardi e disagi, attivati bus sostitutiviQuattro voli Ryanair sono stati dirottati in Sardegna a causa della nebbia. I velivoli non sono riusciti ad atterrare a causa della nebbia fitta che avvolgeva gli scali. I piloti hanno quindi cambiato ... fanpage.it Boom Supersonic punta a riportare i voli supersonici commerciali entro il 2028, ma resta la sfida della sostenibilità economica. https://auto.everyeye.it/notizie/concorde-arrivare-erede-aereo-supersonico-giro-2-anni-realta-874009.htmlutm_medium=Social& - facebook.com facebook Accordo Aeroporti di Puglia-ITA Airways: potenziati voli da Bari e Brindisi per Linate e Fiumicino x.com