Morto a Palermo Mario D' Acquisto fu presidente della Regione Siciliana dopo l' omicidio Mattarella

A Palermo si è spento Mario D’Acquisto, ex presidente della Regione Siciliana dal 1980 al 1982, e figura storica della Democrazia Cristiana. Aveva 95 anni e aveva ricoperto anche il ruolo di vicepresidente della Camera dei deputati tra il 1992 e il 1993. La sua carriera politica si era intensificata dopo l’omicidio di Piersanti Mattarella avvenuto il 6 gennaio 1980.

E' morto a Palermo, Mario D'Acquisto, 95 anni, esponente storico della Dc, presidente della Regione Siciliana dal 1980 al 1982 (dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella il 6 gennaio 1980) e vicepresidente della Camera dei deputati dal 1992 al 1993. Negli anni settanta dal maggio del '69 al giugno del '74 ricoprì la carica di sindaco del comune di Mezzojuso. Nel 1983 D'Acquisto, vicino a Salvo Lima, venne eletto nella lista Dc alla Camera dei deputati, dove sarà rieletto per altre due legislature. Nel 1987 fu sottosegretario al Bilancio nel governo Goria, e dall'aprile 1988 al luglio 1989 sottosegretario alla Giustizia nel governo De Mita.