L’ex attaccante dell’Inter, noto come “Spillo”, ha commentato la situazione del Milan, affermando che un distacco di 10 punti rappresenta una sfida difficile da recuperare. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un’intervista approfondita in cui Altobelli analizza la posizione della squadra rossonera, senza aggiungere considerazioni personali o opinioni. La dichiarazione si concentra esclusivamente sui fatti relativi alla distanza in classifica.

"Il distacco di 10 punti è molto difficile da recuperare per il Milan. L’Inter in campionato sta dimostrando da mesi di essere la più forte, quella che gioca meglio, che ha più idee e tanti cambi a disposizione. E ora non gli resta che raggiungere questo traguardo. Lo deve ai tifosi. Anzi, questi traguardi perché allo scudetto aggiungo la Coppa Italia. Sarebbe una “doppietta” incredibile". L’edizione questa mattina in edicola del quotidiano La Gazzetta dello Sport ha realizzato una lunga intervista all’ex attaccante dell’Inter, “Spillo” Altobelli. Queste le pillole sul Milan. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, come sono andati i colpi estivi? Ecco i numeri dei 'nuovi' arrivati>>> Poi le parole sul derby della prossima settimana: "Con quei dieci punti di vantaggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Altobelli sicuro: “Il distacco di 10 punti è molto difficile da recuperare per il Milan”

Altobelli chiude i giochi: «10 punti di distacco sono difficili da recuperare per il Milan, l’Inter sta dimostrando da mesi di essere la più forte! Lui sarà un nuovo acquisto»Juventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma…Pretenderà questi rinforzi! Calciomercato...

Milan, Pastore non ha dubbi: “Il campionato è finito, 10 punti di distacco dall’Inter sono troppi”La sconfitta contro il Parma ha portato il Milan a 10 punti di distanza dall'Inter.