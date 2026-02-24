Kelly a Sky | La partita è molto complicata bisognerà avere grande mentalità e intensità Tanti errori? Difficile da spiegare ma…

Kelly ha commentato a Sky Sport la sfida di Champions League contro il Galatasaray, sottolineando che la partita sarà molto difficile e richiederà grande mentalità e intensità. Ha spiegato che gli errori commessi in passato sono difficili da spiegare, ma sono un aspetto su cui bisogna lavorare. La sua analisi si concentra sulle sfide da affrontare e sulla necessità di mantenere alta la concentrazione. La partita si gioca domani sera allo Stadium.

Conferenza stampa Sarri pre Juve Lazio: «Partita difficile, hanno grande intensità. Maldini? Speriamo che Bremer…»Domani sera si gioca una partita importante tra Juventus e Lazio.

Yildiz a Sky: «Abbiamo grandi sensazioni. Anche se sarà una partita molto difficile daremo tutto per vincere»Yildiz ha dichiarato a Sky Sport che la Juventus si sente fiduciosa prima della partita, nonostante la prevista intensità dell’avversario.

Kelly a Sky: Stiamo bene, sappiamo quello che dobbiamo fareLloyd Kelly è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole prima del derby d'Italia: Come stai e come state? Stiamo bene, io sto bene, sappiamo quello che ... tuttojuve.com

Juventus, Kelly: Atmosfera bellissima a San Siro. Abbiamo studiato l'attacco dell'InterLloyd Kelly, difensore della Juventus, ha parlato così a Sky Sport nel pregara della sfida contro l'Inter a San Siro: Sono qui per aiutare. tuttomercatoweb.com

La probabile formazione di #Spalletti per la partita tra #Juventus e #Como: Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, David, Yildiz - facebook.com facebook

#Juventus, #Kelly: " #InterJuve partita storica e difficile. Ecco come va affrontata". Poi racconta il gol dell'andata x.com