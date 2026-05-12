Laura Nargi incontra Confindustria Avellino | Confronto fondamentale per il futuro della città
La candidata sindaco di Avellino ha partecipato a un incontro organizzato dal rappresentante di Confindustria Avellino, dedicato alle strategie di sviluppo del territorio e ai programmi per le prossime amministrative del 2026. L’incontro si è svolto ieri e ha visto coinvolti vari rappresentanti locali e imprenditori, con l’obiettivo di discutere le priorità per il futuro della città.
La candidata sindaco di Avellino Laura Nargi, ha partecipato ieri all’incontro promosso dal presidente di Confindustria Avellino, Angelo Petitto, dedicato alle strategie di sviluppo del territorio e al confronto sui programmi per le amministrative 2026. In apertura dell’incontro, Laura Nargi ha.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie correlate
Avellino, il Partito Liberaldemocratico sostiene Laura Nargi: "Il progetto più autentico per la città"ll Partito Liberaldemocratico di Avellino sosterrà il progetto civico di Laura Nargi, candidata a sindaco di Avellino alle prossime elezioni del 24 e...
Avellino, Laura Nargi rilancia il piano per il nuovo stadio Partenio-Lombardi: "Investimento strategico per la città"Il nuovo stadio Partenio-Lombardi si conferma uno dei pilastri del programma elettorale di Laura Nargi ad Avellino.
Argomenti più discussi: Avellino, elezioni amministrative: Petitto si confronta con i candidati sindaci; Avellino, imprese e candidati a confronto da Confindustria; Confesercenti, attesa in città per il confronto tra i candidati a sindaco di Avellino; Amministrative Avellino, confronto a porte chiuse con Confindustria: Festa, Pizza e Nargi a caccia del voto degli industriali. Foto.
Il mondo del volontariato incontra lo sport, l’occasione è la XIV edizione de L’Irpinia che Corre ad Atripalda. Mentre si svolge la gara il CSV Irpinia SannioETS – CESVOLAB ha organizzato in Piazza Umberto I uno spazio dedicato alle realtà che fanno parte d facebook
Nargi: Avellino non chiede privilegi. Chiede di essere collegataSi riporta il comunicato stampa della candidata sindaca Laura Nargi: Avellino è una città che da troppo tempo vive una distanza. Non solo geografica. La percepiscono i cittadini quando devono spostars ... irpinianews.it