Laura Nargi incontra Confindustria Avellino | Confronto fondamentale per il futuro della città

La candidata sindaco di Avellino ha partecipato a un incontro organizzato dal rappresentante di Confindustria Avellino, dedicato alle strategie di sviluppo del territorio e ai programmi per le prossime amministrative del 2026. L’incontro si è svolto ieri e ha visto coinvolti vari rappresentanti locali e imprenditori, con l’obiettivo di discutere le priorità per il futuro della città.

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