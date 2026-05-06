Avellino Laura Nargi rilancia il piano per il nuovo stadio Partenio-Lombardi | Investimento strategico per la città

A Avellino, Laura Nargi ha annunciato il rilancio del progetto per la costruzione di un nuovo stadio Partenio-Lombardi, definendolo un investimento strategico per la città. Il piano, già presente nel programma elettorale della politica locale, punta a riqualificare l’area attraverso interventi che coinvolgono le istituzioni e gli operatori del settore. La proposta è stata comunicata ufficialmente durante un evento pubblico nel centro della città.

Il nuovo stadio Partenio-Lombardi si conferma uno dei pilastri del programma elettorale di Laura Nargi ad Avellino. Un intervento considerato strategico per i prossimi dieci anni, capace di incidere non solo sullo sport, ma anche sullo sviluppo economico e urbanistico della città. Nel documento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Avellino, il Partito Liberaldemocratico sostiene Laura Nargi: "Il progetto più autentico per la città"ll Partito Liberaldemocratico di Avellino sosterrà il progetto civico di Laura Nargi, candidata a sindaco di Avellino alle prossime elezioni del 24 e... Leggi anche: Avellino-Juve Stabia, il derby che pesa: una sfida da dentro o fuori al Partenio-Lombardi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Avellino, il Partito Liberaldemocratico sostiene Laura Nargi: Il progetto più autentico per la città; Tribune elettorali, il confronto tra i candidati sindaco di Avellino; Nargi? Alle regionali straordinaria candidata. I candidati di Salerno e Avellino dopo il 25 marzo; Elezioni ad Avellino, la battaglia sui programmi dallo stadio al salario minimo. Rossella Delle Donne scende in campo con Laura Nargi: Avellino deve rinascere nel segno di legalità e sviluppoSi riporta la nota di Rossella Delle Donne, candidata alla carica di consigliere comunale con Nargi Sindaca: Mi sono fortemente voluta candidare con Laura Nargi Sindaco della città di Avellino, nella ... irpinianews.it Amministrative Avellino, Laura Nargi presenta le liste: cinque schieramenti e oltre 150 candidatiCinque liste e una squadra ampia per la corsa al Comune di Avellino: la candidata sindaco Laura Nargi ufficializza i nomi che la sosterranno alle prossime amministrative. In campo SiAmo Avellino, Sceg ... atripaldanews.it Luigi Mattiello, consigliere comunale uscente di Avellino e capogruppo della lista “Siamo Avellino”, si ricandida alle elezioni comunali del 2026 a sostegno di Laura Nargi con una proposta che mette al centro un principio apparentemente semplice: rendere or - facebook.com facebook