Avellino il Partito Liberaldemocratico sostiene Laura Nargi | Il progetto più autentico per la città

Il Partito Liberaldemocratico di Avellino ha annunciato il suo sostegno al progetto civico di Laura Nargi, candidata a sindaco della città alle prossime elezioni del 24 e 25 maggio 2026. La decisione è stata comunicata recentemente, confermando il supporto ufficiale del partito alla sua candidatura. Nessuna altra informazione sulle modalità di alleanza o sulle altre forze politiche coinvolte è stata resa nota.

ll Partito Liberaldemocratico di Avellino sosterrà il progetto civico di Laura Nargi, candidata a sindaco di Avellino alle prossime elezioni del 24 e 25 maggio 2026.Abbiamo deciso di sposare il progetto di Laura Nargi, ritenendolo il più autentico tra quelli presentati alla città, essendo fatto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Il Partito Liberaldemocratico sostiene Venturini: «Concretezza e investimenti per il futuro della città»Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito liberaldemocratico, è intervenuto lunedì mattina a Mestre, in Galleria Matteotti, per sostenere... Elezioni comunali a Salerno, il Partito Liberaldemocratico sostiene Zambrano SindacoIl Partito Liberaldemocratico è nato con l’idea di lavorare assieme alle forze politiche dell’area riformatrice e liberale in Italia, territorio per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Partito Liberaldemocratico sostiene Venturini: Concretezza e investimenti per il futuro della città; Elezioni Comunali Frattamaggiore 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Frattamaggiore: ampia coalizione a sostegno di Pasquale Del Prete; Elezioni Comunali 2026 a Frattamaggiore, Rossi e Del Prete in lizza: Pd, c’è la resa dei conti. Campania. Sfiduciato della politica finora scocnosciuta? no problem: ora c’è il Partito LiberalDemocraticoIl Partito Liberaldemocratico della Campania continua con determinazione il proprio percorso di crescita e radicamento sui territori, contribuendo alla costru ... teleradio-news.it Avellino, inaugurato il comitato elettorale di Sara IannacconeÈ stato inaugurato questa mattina, a Bellizzi, frazione di Avellino, il comitato elettorale di Sara Iannaccone, candidata del Partito Democratico. Una scelta non casuale, quella della periferia cittad ... irpiniaoggi.it Il Partito Liberaldemocratico scende in campo a sostegno di Venturini in vista delle prossime elezioni comunali, rafforzando l’asse con il centrodestra. L’annuncio ufficiale è arrivato lunedì mattina a Mestre, dove il segretario nazionale Luigi Marattin ha ribadito - facebook.com facebook Benvenuto nel Partito Liberaldemocratico a Gianni Castellan, consigliere comunale di Bassano Del Grappa e presidente della Commissione Bilancio. Continuiamo a radicarci sui territori, l’unico modo per costruire un consenso stabile e duraturo. x.com