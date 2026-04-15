Caterina Balivo senza filtri tra ricordi d' infanzia e la sua famiglia con Guido Maria | Innamorata del mio opposto

Caterina Balivo è apparsa sulla copertina del settimanale F, dove ha rilasciato un’intervista lunga e senza filtri. La conduttrice ha condiviso ricordi d’infanzia e momenti della sua vita familiare, parlando anche del rapporto con il marito Guido Maria. Durante l’intervista, ha descritto la sua passione per il suo “opposto” e ha raccontato dettagli sulla sua quotidianità e le sue emozioni.

Caterina Balivo è la protagonista della nuova copertina del settimanale F. In una lunga intervista, la conduttrice aversana de La Volta Buona si è raccontata senza filtri. Comincia parlando del grande ruolo da sempre ricoperta dalle donne nella sua famiglia. “Noi siamo tre figlie femmine, mia.🔗 Leggi su Casertanews.it

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Panoramica sull’argomento

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