Caterina Balivo tragedia sfiorata in Rai drammatico incidente stradale per la sua troupe | Potevano morire tutti

Il team di Caterina Balivo ha rischiato la vita in un grave incidente stradale mentre si spostava tra le location di Sanremo. La causa è stata una manovra azzardata di un altro veicolo, che ha provocato un sbandamento pericoloso. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti. La troupe si stava preparando per una giornata di collegamenti e dirette, quando tutto è improvvisamente cambiato.

Doveva essere solo l’inizio di una settimana intensa tra collegamenti e dirette dal Festival di Sanremo 2026. Invece, per la squadra de La Volta Buona, il viaggio verso la città dei fiori si è trasformato in un incubo. La troupe del programma condotto da Caterina Balivo è rimasta coinvolta in un grave incidente in autostrada. A raccontare quei momenti è stata l’inviata Rosanna Cacio, che si trovava a bordo del van Rai al momento dell’impatto. Tragedia sfiorata in Rai: cosa è successo alla troupe di Caterina Balivo. Il mezzo, partito da Genova e diretto a Sanremo, trasportava quattro persone: la giornalista, un filmmaker e due autori. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Incidente in autostrada per Rosanna Cacio e la troupe Rai sul van verso Sanremo, "pensavo fossero tutti morti"Rosanna Cacio ha vissuto un incidente in autostrada mentre viaggiava con la troupe Rai verso Sanremo, causato da una manovra improvvisa di un altro veicolo.

Sanremo, grave incidente per la troupe Rai de ‘La volta buona’: “Pensavo fossero tutti morti”Una troupe Rai coinvolta in un grave incidente a Sanremo dopo un malore improvviso ha causato una situazione di emergenza.

