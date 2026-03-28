Fedez e Giulia Honegger sono in attesa del loro terzo bambino, con la data di nascita già comunicata. La gravidanza rappresenta per Honegger il primo figlio, mentre per il rapper si tratta della terza esperienza da genitore, avendo già due figli con un'altra influencer. La notizia della gravidanza è stata diffusa attraverso i social e i media nelle ultime settimane.

Fedez e Giulia Honegger stanno per diventare genitori. Per lei sarà la prima volta. Per Fedez, invece, è la terza - ha già due bimbi avuti insieme a Chiara Ferragni: Leone di 7 anni e Vittoria di 5. Ma dopo la fine del suo matrimonio con l'influencer il rapper è pronto a diventare ancora una volta genitore insieme alla sua nuova compagna di vita. Le voci di gravidanza giravano da diverso tempo, nello specifico da marzo 2026, ma a dare la “conferma” che Fedez e Giulia diventeranno presto genitori è stata proprio la coppia pubblicando una foto del pancino di Giulia che non lascia spazio a fraintendimenti. Sembrerebbe anche che Fedez, abbia già informato da diverso tempo la sua ex su questo grande cambiamento che lo sta per travolgere, ancora una volta. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Fedez, spoilerato il sesso del terzo bebè (e quando nascerà)

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