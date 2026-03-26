Il pilota di Formula 1 ha annunciato la nascita del suo primo bambino insieme alla compagna, giornalista di DAZN. La nascita è avvenuta recentemente, ma non sono stati resi noti né il sesso né il nome del neonato. La coppia ha mantenuto il massimo riserbo sulla data e altri dettagli relativi alla nascita. Il pilota ha 44 anni ed è legato alla squadra Aston Martin.

F ernando Alonso è diventato papà per la prima volta. Il pilota dell’ Aston Martin, 44 anni, ha avuto il primogenito dalla compagna Melissa Jimenez, giornalista di DAZN al suo fianco da quasi tre anni. L’Italia non è un luogo per padri che si prendono cura dei figli X Leggi anche › Taylor Swift e Fernando Alonso: è nato un nuovo amore? Fernando Alonso è diventato papà: sesso e nome del bebè sono top secret. A dare la notizia dell’arrivo del bebè, la stampa spagnola, nella giornata di mercoledì 25 marzo. Non si sa dove sia nato il piccolo, di cui al momento non si conoscono né sesso né nome. I neo genitori hanno dunque deciso di vivere questo momento nel più ristretto riserbo, in nome di una privacy a cui tengono fin dall’inizio della loro storia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - il pilota e la compagna Melissa Jimenez hanno dato il benvenuto al primo figlio insieme. Top secret, per ora, sesso e nome del bebè

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