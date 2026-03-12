le stagioni sciistiche durano un mese in meno rispetto al passato la neve naturale scarseggia e gli impianti abbandonati aumentano il manifesto di legambiente traccia la rotta per non trasformare il turismo alpino in parchi giochi senza anima

Le stagioni sciistiche si sono accorciate di circa un mese rispetto al passato, con una diminuzione significativa della neve naturale e un aumento degli impianti abbandonati. Il Manifesto di Legambiente invita a riflettere sulla trasformazione delle Alpi, evidenziando come il turismo invernale stia evolvendo in modo rapido e preoccupante, modificando il volto delle montagne e segnando un cambiamento che coinvolge anche il paesaggio e le attività tradizionali.

L a nostra montagna sta cambiando volto e, purtroppo, non è solo una questione di paesaggio o di arrivo della primavera. Quello che per decenni è stato il motore economico indiscusso delle comunità montane di Alpi e Appennini, ovvero il turismo legato allo sci, si trova oggi a fare i conti con una realtà climatica che non permette più di guardare al futuro con le lenti del passato. Il recente rapporto “Nevediversa 2026”, curato da Legambiente, scatta una fotografia molto nitida e a tratti molto malinconica di un patrimonio che sta scivolando via insieme ai ghiacciai. In 60 anni sulle Alpi italiane persi 170 km quadrati di ghiacciai X Gli impianti dismessi, 273 scheletri di ferro tra le montagne italiane. 🔗 Leggi su Iodonna.it

