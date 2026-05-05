Durante la cerimonia dei David di Donatello al Quirinale, il ministro ha annunciato un investimento di 626 milioni di euro destinati al settore cinematografico. Ha sottolineato l’intenzione di puntare sulla qualità dei film e di ridurre le collaborazioni basate su rapporti di affinità. Nel suo discorso ha anche dichiarato che l'epoca degli sprechi nel cinema è terminata, indicando una svolta nelle politiche di finanziamento pubbliche.

In occasione del rituale appuntamento al Quirinale per la celebrazione dei David di Donatello al cinema, il ministro Giuli rompe il silenzio e il fronte dell’assedio ideologico, annunciando fondi a pioggia e asserendo con nettezza nel suo discorso istituzionale: «Più qualità e meno amichettismo. È finita l’era degli sprechi». Per il resto, poi, tutto come da tradizione: l’immancabile mobilitazione lanciata stavolta dal movimento #SiamoAiTitoliDiCoda, che ha chiesto ai candidati di boicottare la cerimonia dei David di Donatello – in programma domani a Cinecittà – per protestare contro la crisi del cinema italiano e i tagli al settore. E...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cinema, Giuli traccia la rotta: “Più qualità, meno amichettismo. È finita l’era degli sprechi». E dichiara 626mln di fondi stanziati

Notizie correlate

Giuli: “stanziati altri 20 milioni di euro per il cinema”Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è intervenuto al Quirinale all’incontro del presidente della Repubblica con candidati e premiati ai David...

Nautica sempre più green. Tutela e cura dell’ambiente . Viareggio traccia la rottaRispetto del mare e delle sue coste al centro del “Protocollo d’intesa per la promozione della sostenibilità ambientale delle unità da diporto”, un...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Giuli: stanziati altri 20 mln per cinema; alcuni finanziamenti immeritati, metteremo ordineAppello al Parlamanento: non perdiamo l'occasione di mostrarci coesi nella riforma del sistema audiovisivo nazionale The post Giuli: stanziati altri 20 mln per cinema; alcuni finanziamenti immeritati, ... msn.com

La verità è che il cinema italiano ha derubato i soldi pubblici. Il ministro Giuli ha combinato delle ca**ate: lo sfogo di Aurelio De LaurentiisLa verità è che il cinema italiano, molto spesso, ha derubato i soldi pubblici. Aurelio De Laurentiis sbotta in modo fragoroso contro il sistema di finanziamento pubblico ai film. È accaduto durante ... ilfattoquotidiano.it