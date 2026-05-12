Latitante napoletano arrestato a Tenerife | nascondeva armi e droga

Un uomo di nazionalità italiana, ricercato da quattro anni, è stato catturato a Tenerife, in Spagna. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Napoli. Durante le operazioni di polizia, sono state trovate armi e droga nascosti nella sua abitazione sull'isola. La cattura si inserisce in un'operazione di contrasto al crimine organizzato.

Un cittadino italiano ricercato da quattro anni è stato arrestato sull'isola di Tenerife, in Spagna, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso su richiesta della Procura di Napoli. L'uomo, le cui iniziali sono D.G.B.G., si era reso irreperibile dal maggio 2021, dopo che il giudice per.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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