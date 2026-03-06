Nascondeva armi illegali e droga in casa arrestato un 41enne

Un uomo di 41 anni di Messina è stato arrestato dalla Polizia dopo che è stato trovato a nascondere in casa droga e diverse armi. L'operazione ha portato all'esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Gip, che lo vede coinvolto in reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. La questura ha confermato la presenza di sostanze illegali e armi all’interno dell’abitazione.

Il soggetto, originario di Messina, è indagato per i reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione illegale di armi clandestine Nascondeva droga e diverse armi in casa ma alla fine è stato arrestato. La Polizia ha dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Gip, nei confronti di un 41enne originario di Messina e ora indagato per i reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti nonché di detenzione illegale di armi clandestine. Il provvedimento cautelare si inserisce nell'ambito di una più ampia attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina e svolta dalla Questura di Messina nel mese di aprile 2024. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Nascondeva droga, armi e contanti dentro casa: arrestato un uomo a Giffoni Nascondeva droga e armi in casa a Taranto, 44enne arrestato dopo un'intensa attività di appostamentiUn arresto con sequestro di sostanze stupefacenti e munizioni, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Taranto. Una selezione di notizie su Nascondeva armi. Temi più discussi: Nascondeva droga, pistola e 5.600 euro in contanti: scatta l'arresto; NASCONDEVA IN CASA ARMI CLANDESTINE, ARRESTATO DALLA POLIZIA; Matera, arrestato 65enne per spaccio di droga: in casa nascondeva 138mila euro in contanti; Droga in casa durante perquisizione, uomo in manette. Armi e cocaina rosa nascosti nell’armadio, 20enne arrestato a NapoliContinuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di ... internapoli.it Condannato a due anni e mezzo per detenzione illegale di armi: sequestrato un vero e proprio arsenaleIl 60enne nascondeva fucili, pistole, 20mila cartucce e oltre 100mila fuochi pirotecnici provenienti da una vecchia armeria. Le indagini hanno portato anche alla sospensione della licenza di un bar pe ... lavocediasti.it Droghe, armi, soldi, violenza: sono questi i contenuti di TikTok con cui è stato bombardato il falso profilo di un tredicenne, dietro il quale si nascondeva Patti chiari. Quali effetti potrebbero avere su dei veri minorenni Patti chiari ha cercato di capire come funzio - facebook.com facebook NASCONDEVA IN CASA ARMI CLANDESTINE, ARRESTATO DALLA POLIZIA Nella serata di ieri, la Polizia di Stato personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, ha proceduto all’arresto di... x.com