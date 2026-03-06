Nascondeva armi illegali e droga in casa arrestato un 41enne

6 mar 2026

Un uomo di 41 anni di Messina è stato arrestato dalla Polizia dopo che è stato trovato a nascondere in casa droga e diverse armi. L'operazione ha portato all'esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Gip, che lo vede coinvolto in reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. La questura ha confermato la presenza di sostanze illegali e armi all’interno dell’abitazione.

Il soggetto, originario di Messina, è indagato per i reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione illegale di armi clandestine Nascondeva droga e diverse armi in casa ma alla fine è stato arrestato. La Polizia ha dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Gip, nei confronti di un 41enne originario di Messina e ora indagato per i reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti nonché di detenzione illegale di armi clandestine. Il provvedimento cautelare si inserisce nell'ambito di una più ampia attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina e svolta dalla Questura di Messina nel mese di aprile 2024. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

