A Pozzuoli, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante l’operazione, sono stati trovati nell’ascensore dell’edificio alcune sostanze illegali e armi, mentre in casa sono stati sequestrati circa 7.000 euro in contanti. L’uomo, già sotto libertà vigilata, è stato portato in caserma e successivamente tradotto in carcere.

Blitz antidroga dei Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli che hanno arrestato Angelo Capasso, 38enne già sottoposto a libertà vigilata, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. I militari, impegnati in un servizio di controllo in via Saba, hanno notato l’uomo mentre cedeva una bustina in cambio di denaro. Immediato l’intervento: si trattava di una dose di cocaina. Il cliente è stato segnalato alla Prefettura, mentre il pusher è stato bloccato. Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto 5 dosi di cocaina e 65 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Le indagini sono poi proseguite nell’abitazione del 38enne.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pozzuoli, nascondeva droga e armi nell’ascensore e 7mila euro in casa: arrestato 38enne

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