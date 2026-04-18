Fermato in città per un controllo | era ricercato in tutta Europa per droga

Durante un normale controllo di polizia in città, un uomo è stato fermato e sottoposto a verifica. Dai controlli è risultato essere ricercato in tutta Europa per reati legati alla droga. Nonostante si fosse mosso con cautela, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare la sua identità e a procedere con le formalità di rito. L’uomo è stato quindi accompagnato in ufficio per ulteriori accertamenti.

Si muoveva in città cercando di non dare nell’occhio, ma su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale. È finita con le manette ai polsi la latitanza di un 34enne cittadino romeno, rintracciato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia.La condanna in.🔗 Leggi su Bresciatoday.it P7.2. TODO SOBRE ESPERAS!! MARCAS de rifles y los servicios POST-VENTA (la más famosa tarda 6 meses) Notizie correlate Leggi anche: Fermato per un controllo mostra un documento falso: era ricercato in tutta Europa Ancona, fermato in via Flavia per un controllo: era ricercato per stalking, arrestato 45enneÈ stato eseguito un arresto nei confronti di un uomo di 45 anni ad Ancona per il reato di atti persecutori. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fermato in monopattino e trovato in possesso di hashish, 23enne denunciato per spaccio; I selfie con le aragoste, arrestato il re degli evasori europei: in fuga per Dubai con 63 milioni; Uccide un gatto e lo cucina nel parco di Crociata: fermato dalle forze dell’ordine; Latitante girava senza documenti per le vie della città: arrestato. Fermato e avviato all’espulsione Said, l’uomo che per giorni ha terrorizzato Cassano MagnagoPer giorni il 38enne, egiziano, ha imperversato a Soiano, urlando, accendendo fuochi, impaurendo la gente. Non veri e propri reati ma una situazione di incertezza che si è conclusa solo dopo che la qu ... ilgiorno.it Crema si ferma per l’ultimo saluto a Hamza Salama: città unita nel doloreCrema si stringe nel silenzio e nel dolore per l’ultimo saluto a Hamza Salama, il giovane egiziano di appena 20 anni ucciso ... cremonaoggi.it Fermato al porto di #Palau con 25 grammi di #cocaina: arrestato un 38enne di La Maddalena dopo i controlli della Guardia di Finanza facebook Due donne e una 14enne violentate e abbandonate sull’asfalto: fermato un marocchino x.com