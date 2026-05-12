latitante dal 2021 individuato e arrestato a tenerife

Un uomo latitante dal maggio 2021 è stato individuato e arrestato a Tenerife, nelle Isole Canarie. Dopo essere scomparso in seguito al rinvio a giudizio per un reato di lesioni personali, è stato rintracciato e catturato in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore da forze di polizia spagnole.

Tempo di lettura: 2 minuti Si era reso irreperibile nel maggio 2021, dopo il rinvio a giudizio per il reato di lesioni personali ed è stato arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo a Tenerife in Spagna. La presenza del latitante sull’isola spagnola è emersa nel marzo del 2026 nell’ambito di attività investigative eseguite in raccordo con il servizio centrale operativo della Polizia di Stato e relative alla presenza in loco di elementi riconducibili alla criminalità organizzata. La procura di Napoli ha quindi richiesto e ottenuto l’emissione di un mandato di arresto europeo eseguito ed emesso contestualmente anche un ordine di...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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