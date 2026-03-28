Questa mattina, le forze dell’ordine hanno sequestrato un arsenale appartenente alla cosca Molé a Reggio Calabria. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza con il supporto dello Scico e della componente aerea. Durante l’intervento sono stati arrestati tre uomini. Il materiale sequestrato comprende armi da guerra e munizioni. La vicenda coinvolge direttamente la criminalità organizzata locale.

Le indagini della Guardia di finanza hanno confermato l’aggravante mafiosa, collegando le armi sequestrate alle attività criminali Un vero arsenale della cosca Mulè è stato sequestrato questa mattina dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria, con il supporto dello Scico e della componente aerea. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno preso avvio dall’analisi di comunicazioni cifrate tra gli indagati e hanno confermato la disponibilità di armi tramite il confronto con l’arsenale sequestrato a Gioia Tauro nel gennaio 2025 dai carabinieri. Gli accertamenti del Ris di Messina hanno permesso di attribuire impronte digitali agli arrestati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - VIDEO| 'Ndrangheta, sequestrato l'arsenale da guerra della cosca Molé: tre arresti

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