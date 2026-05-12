L’Università di Firenze ha conferito questa mattina una laurea magistrale honoris causa a Ferruccio Ferragamo in Scienze e Tecnologie Agrarie. La cerimonia ha riconosciuto il contributo di Ferragamo nel settore della moda, collegandolo alla valorizzazione delle tradizioni rurali della regione. La rettrice ha definito il riconoscimento un esempio di modello virtuoso per il territorio. La cerimonia si è svolta presso l’ateneo fiorentino con la partecipazione di studenti e docenti.

FIRENZE – L’ Università di Firenze ha celebrato questa mattina un connubio d’eccellenza tra l’alta moda e la vocazione rurale del territorio, conferendo la laurea magistrale honoris causa in Scienze e Tecnologie Agrarie a Ferruccio Ferragamo. La cerimonia di investitura si è tenuta nella suggestiva cornice dell’Aula Magna dell’Ateneo. A consegnare materialmente la pergamena è stata la rettrice Alessandra Petrucci, la quale ha aperto l’evento con i saluti istituzionali, affiancata da Simone Orlandini, vertice del Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali, e da Riccardo Bozzi, alla guida della Scuola di Agraria.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’Ateneo fiorentino premia Ferruccio Ferragamo, la rettrice: “Modello virtuoso per la regione”

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