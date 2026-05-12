L’Asvis | Costruire il futuro strategie per un’Italia sostenibile

Venerdì 22 maggio 2026 alle 9 si terrà l’evento di chiusura organizzato dall’Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. La manifestazione si concentrerà sulle strategie per promuovere un’Italia più sostenibile e sul modo in cui si intende costruire il futuro in questo ambito. La giornata coinvolgerà diversi relatori e rappresentanti di enti pubblici e privati, pronti a condividere progetti e iniziative in corso.

Evento di chiusura Asvis – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile Venerdì 22 maggio 2026, ore 9.30 Sala della Regina, Camera dei Deputati Piazza di Montecitorio, Roma IMPORTANT E COLLEGARSI SUBITO PER ACCEDERE ALL’ISCRIZIONE DI QUESTO EVENTO CLICCANDO: https:2026.festivalsvilupposostenibile.itroma683-1675evento-di-chiusura Nel 2026 mancano quattro anni alla scadenza dell’Agenda 2030. Quattro anni che rappresentano una finestra decisiva per orientare le scelte pubbliche e private verso uno sviluppo equo, sostenibile e competitivo. Il contesto globale è profondamente cambiato rispetto al 2015. Le crisi geopolitiche, il rallentamento del multilateralismo, l’intensificarsi degli eventi climatici estremi e l’aumento delle disuguaglianze stanno incidendo direttamente sulle economie, sulle democrazie e sulla coesione sociale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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