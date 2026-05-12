L’Ascoli aspetta le rivali Playoff tra blitz e conferme

L’Ascoli si prepara ad affrontare i playoff con la partita di oggi, segnando l’inizio della fase decisiva della competizione. La squadra si presenta in campo con l’obiettivo di ottenere una vittoria e avanzare nel torneo, mentre le rivali si preparano a sfidare gli avversari in incontri che potranno determinare il passaggio del turno. La giornata vede anche diversi incontri di conferma per le squadre già qualificate, in attesa di conoscere i prossimi avversari.

Ascoli in campo, scatta ufficialmente l’ora dell’esordio ai playoff. Tomei e i suoi uomini oggi riprenderanno la preparazione al Picchio Village nella settimana che condurrà i bianconeri verso il match d’andata del secondo turno nazionale, in programma domenica 17, mentre la seconda sfida vedrà il ritorno al Del Duca nella giornata di mercoledì 20. Il rebus sulla possibile avversaria ruota attorno alle pretendenti attualmente in corsa per continuare a credere nell’ultimo pass rimasto per la serie B. Dopo la serie di scontri che domenica sera ha visto disputati i cinque match d’andata del primo turno nazionale, qualche scenario ha iniziato già a delinearsi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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