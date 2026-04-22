In Spagna si parla di un possibile trasferimento di Bernardo Silva, ritenuto un obiettivo del Barcellona per la prossima stagione. La Juventus, che aveva mostrato interesse per il giocatore, potrebbe trovarsi a dover affrontare una sfida con il club catalano. La trattativa tra le parti è al centro delle discussioni, con i media che riportano come il centrocampista sia molto ambito in vista del mercato estivo.

In Spagna sono certi: “Vuole il Barcellona” Bernardo Silva è uno dei grandi desideri di Spalletti per la prossima stagione. La Juve ci lavora da tempo a quello che sarebbe un grande colpo a parametro zero, tuttavia le ultime indiscrezioni di calciomercato confermano quanto sia tutt’altro che certo l’approdo del portoghese a Torino. Juve, colpo a rischio: “Blitz in Inghilterra per Bernardo Silva” (AnsaFotoGrok) – Calciomercato.it In Spagna, vale a dire ‘El Chiringuito’, sostengono a gran voce come il 31enne punti a trasferirsi al Barcellona. Vestire la maglia blaugrana sarebbe il sogno del classe ’94 che a giugno, dopo nove stagioni ricche di successi, dirà addio al Manchester City.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “Blitz per Bernardo Silva”: sfida tra grandi rivali, la Juve rischia di perderlo

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