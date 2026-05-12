Durante un volo, i passeggeri hanno iniziato a gridare e a scappare, spingendo altri a utilizzare gli scivoli di emergenza per uscire dall’aereo. Il silenzio che di solito accompagna il decollo è stato interrotto da un senso di paura improvviso e diffuso tra i presenti. Le operazioni di evacuazione sono state immediate, e il bilancio delle persone coinvolte risulta grave. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Il silenzio ovattato che accompagna solitamente i primi minuti dopo il decollo è stato squarciato da una percezione ancestrale di pericolo, un segnale invisibile che ha viaggiato rapidamente attraverso i condotti della ventilazione. Non c’è stato bisogno di annunci immediati per capire che qualcosa stesse scivolando fuori dal controllo della normale routine ad alta quota. Un odore pungente, chimico e inconfondibile ha iniziato a saturare l’aria, trasformando la cabina da un guscio protettivo in una trappola sospesa nel vuoto. Gli sguardi dei passeggeri si sono incrociati cercando rassicurazioni che nemmeno il personale di bordo, nonostante la ferrea disciplina, riusciva a trasmettere pienamente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lasciate tutto e scappate”. Terrore in volo, passeggeri si lanciano con gli scivoli: bilancio grave

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