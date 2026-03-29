turbolenza si abbatte sul volo bergamo bari terrore a bordo e passeggeri feriti

Un volo tra Bergamo e Bari si è trovato coinvolto in una turbolenza improvvisa, causando momenti di panico tra i passeggeri a bordo. Durante il volo FR-4132, operato da Malta Air per conto di Ryanair, alcuni passeggeri sono rimasti feriti a causa delle scosse di vento. L'incidente ha provocato tensione tra i presenti, senza che siano state riportate altre conseguenze.

Momenti di autentico terrore quelli a bordo del volo FR-4132 operato da Malta Air per conto di Ryanair. Il velivolo, in viaggio da Milano Bergamo a Bari, è infatti stato colpito da una fortissima turbolenza che ha provocato il ferimento di diversi passeggeri, fra cui uno in maniera abbastanza seria. L'episodio, stando a quanto riportato, si è verificato nella giornata dello scorso giovedì 26 marzo. Decollato dall'aeroporto di Bergamo alle ore 07.54, il vettore si trovava ormai in fase di crociera quando si è imbattuto in una forte turbolenza. È stato qualcosa di improvviso e violento, tanto che l'aereo è stato scosso per diversi minuti. A bordo si è scatenato il caos e diversi passeggeri sono rimasti feriti a causa dei continui sussulti del velivolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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