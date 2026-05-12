Lascia la figlia 12enne da sola a casa e poi divampa un incendio | denunciata la madre

Una donna è stata denunciata dopo aver lasciato la figlia di 12 anni da sola nell’appartamento a Castiglione delle Stiviere. Poco dopo, si è verificato un incendio nella stessa abitazione. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente e le motivazioni che hanno portato la madre a lasciare la figlia da sola in casa. La ragazzina non avrebbe riportato ferite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una donna è stata denunciata perché accusata di aver lasciato sola in casa la figlia di 12 anni nel loro appartamento a Castiglione delle Stiviere (Mantova). Nella casa è poi divampato un incendio.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Violenta lite domestica: figlia denunciata, madre costretta a lasciare casaTempo di lettura: 2 minutiIntervento dei Carabinieri nella notte a Caserta, dove una segnalazione al Numero Unico Europeo di Emergenza “112” per una... Incendio divampa nelle case popolari: stabile sgomberato e famiglie senza casaIncendio a Cologno Monzese, nell'hinterland nord-est di Milano, verso le tre e mezza di pomeriggio di mercoledì 8 aprile. Argomenti più discussi: Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara, gravi madre e figlia 12enne; Traka Gravel 2026, la figlia di Bram Tankink lascia il segno: la 12enne Julie chiude nona tra le Under23; Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara, gravi madre e figlia 12enne; Scrisse un post contro la figlia di Meloni: il prof di Napoli ha tentato di nuovo il suicidio. Traka Gravel 2026, la figlia di Bram Tankink lascia il segno: la 12enne Julie chiude nona tra le Under23 x.com L'Italia è stata unificata! ...dalla figlia della seconda moglie di Napoleone, una Habsburg (Unificazione di Parma) reddit Traka Gravel 2026, la figlia di Bram Tankink lascia il segno: la 12enne Julie chiude nona tra le Under23© SirottiTra i tanti protagonisti della Traka Gravel 2026 di Girona c’è anche una ... msn.com