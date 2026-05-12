Lascia la figlia 12enne da sola a casa e poi divampa un incendio | denunciata la madre
Una donna è stata denunciata dopo aver lasciato la figlia di 12 anni da sola nell’appartamento a Castiglione delle Stiviere. Poco dopo, si è verificato un incendio nella stessa abitazione. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente e le motivazioni che hanno portato la madre a lasciare la figlia da sola in casa. La ragazzina non avrebbe riportato ferite.
Una donna è stata denunciata perché accusata di aver lasciato sola in casa la figlia di 12 anni nel loro appartamento a Castiglione delle Stiviere (Mantova). Nella casa è poi divampato un incendio.🔗 Leggi su Fanpage.it
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