L' arte di Maria Cristina Ballestracci sbarca a Cesena | si presenta il progetto Oltrepassi 201
Un invito a camminare insieme, tra arte, memoria e condivisione. Sabato 16 maggio, alle ore 17, la sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana accoglierà "Oltrepassi 201", progetto di cultura partecipata ideato dall’artista Maria Cristina Ballestracci. Un appuntamento che intreccia linguaggi e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Oltrepassi 201, in cammino tra arte e memoria
maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al...
Si parla di: Oltrepassi 201, in cammino tra arte e memoria; Oltrepassi 201 in cammino tra arte e memoria.
BRUNA BASSO, candidata consigliera comunale nella lista PD Castelfranco Veneto a sostegno di Maria Ghimenton Sindaca Ho insegnato nella scuola primaria e sono ora in pensione. Del programma di Maria Ghimenton Sindaca , che sostengo con convin facebook
Oltrepassi 2001, il cammino di Maria Cristina Ballestracci in Biblioteca Malatestiana‘Oltrepassi 201’, il cammino condiviso di Maria Cristina Ballestracci fa tappa in Biblioteca Malatestiana sabato 16 maggio. Alla presentazione anche Giovanna Greco e Marino Cancellari, con la ... corrierecesenate.it