L' arte di Maria Cristina Ballestracci sbarca a Cesena | si presenta il progetto Oltrepassi 201

Da cesenatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un invito a camminare insieme, tra arte, memoria e condivisione. Sabato 16 maggio, alle ore 17, la sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana accoglierà "Oltrepassi 201", progetto di cultura partecipata ideato dall’artista Maria Cristina Ballestracci. Un appuntamento che intreccia linguaggi e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Oltrepassi 201, in cammino tra arte e memoria

maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al...

Si parla di: Oltrepassi 201, in cammino tra arte e memoria; Oltrepassi 201 in cammino tra arte e memoria.

maria cristina ballestracci l arte di mariaOltrepassi 2001, il cammino di Maria Cristina Ballestracci in Biblioteca Malatestiana‘Oltrepassi 201’, il cammino condiviso di Maria Cristina Ballestracci fa tappa in Biblioteca Malatestiana sabato 16 maggio. Alla presentazione anche Giovanna Greco e Marino Cancellari, con la ... corrierecesenate.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web