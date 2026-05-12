Oltrepassi 201 in cammino tra arte e memoria

Sabato alle 17, nella sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana, si terrà l'evento ‘Oltrepassi 201’, un progetto di cultura partecipata ideato dall’artista Maria Cristina Ballestracci. L'iniziativa invita il pubblico a percorrere un percorso tra arte e memoria, promuovendo la condivisione e l'incontro tra i partecipanti. La manifestazione si inserisce in un percorso di coinvolgimento collettivo e dialogo culturale.

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Un invito a camminare insieme, tra arte, memoria e condivisione. Sabato alle 17 la sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana accoglierà ‘ Oltrepassi 201 ’, progetto di cultura partecipata ideato dall’artista Maria Cristina Ballestracci. Un appuntamento che intreccia linguaggi e sensibilità diverse, proponendo al pubblico la presentazione del volume edito da NFC Edizioni e la proiezione dell’omonimo docufilm. ‘Oltrepassi 201’ nasce come un viaggio che unisce arte e vita, sviluppandosi nel corso di dodici anni attraverso un percorso itinerante dalla Romagna fino a Matera. Al centro del progetto si colloca un’ installazione di arte contemporanea composta da 201 scarpe raccolte sulla spiaggia di Fiorenzuola di Focara: oggetti dimenticati, restituiti a nuova esistenza e trasformati in simboli di storie, scelte e identità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oltrepassi 201, in cammino tra arte e memoria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vezzano: un cammino tra memoria e musica per l’81° della Liberazione? Cosa sapere Vezzano sul Crostolo celebra l'81esimo anniversario della Liberazione con un itinerario tra le frazioni. A Sona “Il cammino”: un pomeriggio tra docufilm, libro e memoria storicaIl 26 aprile alle ore 17, presso la Sala Consiglio di Sona, si terrà un appuntamento dedicato alla memoria, alla storia e alla riflessione con la...