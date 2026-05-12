Oltrepassi 201 in cammino tra arte e memoria

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato alle 17, nella sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana, si terrà l'evento ‘Oltrepassi 201’, un progetto di cultura partecipata ideato dall’artista Maria Cristina Ballestracci. L'iniziativa invita il pubblico a percorrere un percorso tra arte e memoria, promuovendo la condivisione e l'incontro tra i partecipanti. La manifestazione si inserisce in un percorso di coinvolgimento collettivo e dialogo culturale.

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Un invito a camminare insieme, tra arte, memoria e condivisione. Sabato alle 17 la sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana accoglierà ‘ Oltrepassi 201 ’, progetto di cultura partecipata ideato dall’artista Maria Cristina Ballestracci. Un appuntamento che intreccia linguaggi e sensibilità diverse, proponendo al pubblico la presentazione del volume edito da NFC Edizioni e la proiezione dell’omonimo docufilm. ‘Oltrepassi 201’ nasce come un viaggio che unisce arte e vita, sviluppandosi nel corso di dodici anni attraverso un percorso itinerante dalla Romagna fino a Matera. Al centro del progetto si colloca un’ installazione di arte contemporanea composta da 201 scarpe raccolte sulla spiaggia di Fiorenzuola di Focara: oggetti dimenticati, restituiti a nuova esistenza e trasformati in simboli di storie, scelte e identità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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