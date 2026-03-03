Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, ha dichiarato durante la trasmissione di La7 che il governo intende sicuramente presentarsi in Parlamento per riferire sulla situazione in Medio Oriente, coinvolgendo Stati Uniti, Israele e Iran. La sua osservazione si concentra sulla posizione delle opposizioni, che secondo lui manifestano un bisogno di intervenire sulla questione. La discussione si è svolta nello studio di David Parenzo, senza ulteriori dettagli.

"Il governo andrà sicuramente in Parlamento a riferire, questo è indubbio": Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi alla guerra in Medio Oriente tra Usa e Israele da una parte e Iran dall'altra. "Adesso questo bisogno dell'opposizione di dire: la Meloni venga sennò si dimetta. è un bisogno un pochino infantile ", ha aggiunto, lanciando una stoccata alla sinistra. "Allora qui il dato è semplice - ha spiegato il giornalista - noi vivevamo abbastanza tranquilli, poi a un certo punto Putin ha cominciato la guerra in Ucraina e dall'altra parte i terroristi tagliagole di Hamas sono andati a uccidere dei civili innocenti israeliani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Bocchino asfalta la sinistra: "Questo bisogno delle opposizioni"

