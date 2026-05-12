L’appello degli indigeni Ayoreo venuti dal Paraguay in Italia e perché dovremmo proprio ascoltarlo
Un gruppo di indigeni Ayoreo, originari del Paraguay, ha raggiunto l’Italia per esprimere le proprie preoccupazioni riguardo alle minacce che incombono sulle loro terre. Le foreste in cui vivono, che ancora ospitano alcuni gruppi non contattati, sono state pesantemente danneggiate dalla deforestazione causata dall’attività di allevamento di bestiame. La loro presenza in Italia mira a portare all’attenzione pubblica queste problematiche ambientali e sociali.
Rosalino parla spagnolo, e traduce nella lingua aroeyo per Porai, che per la prima parte della sua vita ha vissuto in un gruppo di persone ancora incontattato, uno degli ultimi che ancora sopravvivono nel continente sudamericano al di fuori dell’Amazzonia. Cosa vuol dire essere «incontattati»? Una cosa che a noi ormai appare strana ma è estremamente semplice: significa vivere in gruppi autosufficienti, che sopravvivono in modo indipendente da noi nelle foreste, consapevoli del mondo esterno ma lontani per scelta. Persone che fino ad ora hanno potuto vivere la propria vita, la propria storia e la propria cultura senza essere fagocitati dall’avidità e dall’ansia colonizzatrice del mondo occidentale.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Arriva in Italia la protesta degli indigeni Ayoreo per salvare le foreste in Paraguay. Il nostro Paese è la principale destinazione delle pelli sudamericane, che spesso arrivano da allevamenti illegali. facebook
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