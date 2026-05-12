L’appello degli indigeni Ayoreo venuti dal Paraguay in Italia e perché dovremmo proprio ascoltarlo

Un gruppo di indigeni Ayoreo, originari del Paraguay, ha raggiunto l’Italia per esprimere le proprie preoccupazioni riguardo alle minacce che incombono sulle loro terre. Le foreste in cui vivono, che ancora ospitano alcuni gruppi non contattati, sono state pesantemente danneggiate dalla deforestazione causata dall’attività di allevamento di bestiame. La loro presenza in Italia mira a portare all’attenzione pubblica queste problematiche ambientali e sociali.

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